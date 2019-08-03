Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.
Салли Ханичек нашли спустя несколько недель после ее смерти, когда тело уже сильно разложилось. Женщина долго не отвечала на звонки родных, поэтому они решили отправиться к ней домой.
По словам одной из родственниц погибшей, Ханичек страдала патологическим накопительством, поэтому ее дом был завален мусором.
26 апреля, 16:15В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
В жилье также нашли мертвую собаку хозяйки. Прибывшие на место полицейские сообщили, что из-за голода питомец объедал тело Ханичек.
Близкие не знали, что женщина вела такой образ жизни, потому что долгое время никто не заходил в ее дом. Родственница погибшей заявила, что социальные работники надеялись уговорить пенсионерку переехать в дом престарелых. Та отказывалась, объясняя это тем, что ей нужно кормить собаку.
2 июня 2018, 08:00"Это больные люди". Как бороться с соседями, превратившими дом в помойку