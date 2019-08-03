Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака. Об этом сообщает газета В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака. Об этом сообщает газета Detroit Free Press

Салли Ханичек нашли спустя несколько недель после ее смерти, когда тело уже сильно разложилось. Женщина долго не отвечала на звонки родных, поэтому они решили отправиться к ней домой.

По словам одной из родственниц погибшей, Ханичек страдала патологическим накопительством, поэтому ее дом был завален мусором.

В жилье также нашли мертвую собаку хозяйки. Прибывшие на место полицейские сообщили, что из-за голода питомец объедал тело Ханичек.