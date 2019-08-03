Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T23:24Z
https://ria.ru/20190803/1557146907.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155714/74/1557147436_0:9:524:303_1036x0_80_0_0_6a84f1ff385bb63ccf48dcc59ff8d26d.png
РИА Новости

Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака

Вчера, 23:24
7528
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака. Об этом сообщает газета Detroit Free Press.
Салли Ханичек нашли спустя несколько недель после ее смерти, когда тело уже сильно разложилось. Женщина долго не отвечала на звонки родных, поэтому они решили отправиться к ней домой.
По словам одной из родственниц погибшей, Ханичек страдала патологическим накопительством, поэтому ее дом был завален мусором.
26 апреля, 16:15
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
В жилье также нашли мертвую собаку хозяйки. Прибывшие на место полицейские сообщили, что из-за голода питомец объедал тело Ханичек.
Близкие не знали, что женщина вела такой образ жизни, потому что долгое время никто не заходил в ее дом. Родственница погибшей заявила, что социальные работники надеялись уговорить пенсионерку переехать в дом престарелых. Та отказывалась, объясняя это тем, что ей нужно кормить собаку.
Пожилая женщина спала прямо в горе мусора
2 июня 2018, 08:00
"Это больные люди". Как бороться с соседями, превратившими дом в помойку
28673421
Обсудить 7
ДетройтСШАВ мире
Рекомендуем
В США акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
В США полутораметровая акула "отомстила" поймавшему ее рыбаку
РИА
Новости
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Лента
новостей
Сотрудники ФСБ
ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Визит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
Киану Ривз удивил поклонников ирокезом и голым животом
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Любовь Соболь
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Михаил Боярский
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало "нормальных" людей
Полиция
В Москве при ремонте в ресторане нашли тело умершего 25 лет назад человека
Рэп-исполнитель Матвей Мельников (Мот)
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния