Число пострадавших при стрельбе в Walmart в Техасе возросло до 20 человек

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса возросло до 20 человек, сообщает телеканал FOX 5 DC со ссылкой на местные силы правопорядка.
Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.