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РИА Новости

Число пострадавших при стрельбе в Walmart в Техасе возросло до 20 человек

Вчера, 22:30
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© AFP 2019 / Laura BuckmanПолицейские машины в Техасе
Полицейские машины в Техасе
© AFP 2019 / Laura Buckman
Полицейские машины в Техасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в городе Эль Пасо на западе Техаса возросло до 20 человек, сообщает телеканал FOX 5 DC со ссылкой на местные силы правопорядка.
Количество погибших и раненых среди них не уточняется. Ранее местные СМИ со ссылкой на силы правопорядка сообщали, что в результате стрельбы есть погибшие.
На западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь, полиция оцепила периметр, стрельба прекратилась, но опасность для жизни людей сохраняется.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАВ мире
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