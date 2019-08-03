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РИА Новости

Одного из стрелявших в техасском торговом центре задержали, сообщили СМИ

Вчера, 22:25
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© AP Photo / Jose Luis MaganaСотрудники правоохранительных США
Сотрудники правоохранительных США
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Полиция города Эль Пасо на западе Техаса сообщает о задержании одного стрелявшего в торговом центре, передаёт CNN со ссылкой на местных полицейских.
О судьбе его сообщников и их количестве ничего не сообщается.
Сотрудники полиции США
Вчера, 22:18
В результате стрельбы в Техасе есть жертвы, сообщили СМИ
Ранее местные СМИ сообщили, что на западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Как минимум, 18 человек ранены. О их состоянии ничего не сообщалось. Полиция сообщала, что есть жертвы. Стрелков было несколько, уточняли СМИ со ссылкой на местные силы правопорядка.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоСШАВ мире
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