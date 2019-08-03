Одного из стрелявших в техасском торговом центре задержали, сообщили СМИ

Полиция города Эль Пасо на западе Техаса сообщает о задержании одного стрелявшего в торговом центре, передаётсо ссылкой на местных полицейских.

О судьбе его сообщников и их количестве ничего не сообщается.

Ранее местные СМИ сообщили, что на западе Техаса в субботу в торговом центре Walmart произошла стрельба. Как минимум, 18 человек ранены. О их состоянии ничего не сообщалось. Полиция сообщала, что есть жертвы. Стрелков было несколько, уточняли СМИ со ссылкой на местные силы правопорядка.