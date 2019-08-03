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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Сирии

Вчера, 22:04
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.
"За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий. Боевики открывали огонь по населенным пунктам: Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо", - сообщил он.
Он отметил, что за прошедшие сутки представители российского центра гуманитарные акции не проводили.
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В Сирии c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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