Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

"За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий. Боевики открывали огонь по населенным пунктам: Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо", - сообщил он.

Он отметил, что за прошедшие сутки представители российского центра гуманитарные акции не проводили.

В Сирии c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.