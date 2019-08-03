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РИА Новости

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Вчера, 21:54
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей Любовь Соболь, которой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Светлана Ехтанигова.
"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)", - сказала она.
Соболь задержали в субботу перед началом несогласованной акции в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии предложили провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. Несмотря на это, по данным ГУМВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре столицы в субботу приняли участие порядка 1,5 тысячи человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600 человек.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 18:49
На несогласованной акции в Москве пострадал росгвардеец
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
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Любовь СобольМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
вобше то лучше бы еще один нолик добавили если каждый раз будут платить такие деньги ихние хозяева то быстро закроется этот банк а эти животные пойдут работать нориально
3 августа, 22:26
Армен Манукян
51200116
Можно было бы и посадить для острастки - посидела бы в СИЗО, глядишь и просветление бы пришло и третий глаз открылся.
3 августа, 22:20
Northern F0x
49500112
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