Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Щербинский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей Любовь Соболь, которой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Светлана Ехтанигова.

"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)", - сказала она.

Соболь задержали в субботу перед началом несогласованной акции в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии предложили провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. Несмотря на это, по данным ГУМВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре столицы в субботу приняли участие порядка 1,5 тысячи человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600 человек.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.