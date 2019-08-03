В Запорожской области трое мужчин пострадали в ходе конфликта со стрельбой

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Стрельба произошла на курорте в населенном пункте Кирилловка Запорожской области Украины, сообщила пресс-служба Нацполиции по региону.

"Между отдыхающими в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области произошел конфликт. В результате трое мужчин получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном в субботу.

Уточняется, что в субботу около 10.00 в Кирилловское отделение полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими возник конфликт, слышны выстрелы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска.

"Полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта", - добавили сотрудники полиции.