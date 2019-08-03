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РИА Новости

В Запорожской области трое мужчин пострадали в ходе конфликта со стрельбой

Вчера, 21:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Стрельба произошла на курорте в населенном пункте Кирилловка Запорожской области Украины, сообщила пресс-служба Нацполиции по региону.
"Между отдыхающими в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области произошел конфликт. В результате трое мужчин получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном в субботу.
Уточняется, что в субботу около 10.00 в Кирилловское отделение полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка между отдыхающими возник конфликт, слышны выстрелы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска.
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"Полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта", - добавили сотрудники полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на преступление", "Умышленное убийство" и "Хулиганство".
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