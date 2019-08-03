Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Российский музыкант и рэпер Матвей Мельников, более известный под сценическим псевдонимом Мот, заявил, что Крым по своей атмосфере не уступает Монако.

"В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится. Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка", - сказал Мельников журналистам.

Рэпер также не исключил, что в одном из его клипов появятся крымские пейзажи.

В свою очередь, рок-певица Дана Соколова заявила, что каждое посещение Крыма сопровождается жарким эмоциональным состоянием.

"Это всегда приезд в теплоту, мы здесь наслаждаемся летом", - подчеркнула артистка.

Музыкальный фестиваль на виноградниках ZBFest проходит под открытым небом в субботу в Балаклаве, рядом с винодельней "Золотая Балка".

В нем принимают участие Сергей Шнуров, рок-исполнительницы Диана Арбенина (группа "Ночные снайперы") и Дана Соколова, а также рэпер Мот.

В прошлом году фестиваль посетило рекордное количество гостей – более 25 тысяч человек.