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РИА Новости
Культура

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Матвей Мельников (Мот)
Рэп-исполнитель Матвей Мельников (Мот)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Российский музыкант и рэпер Матвей Мельников, более известный под сценическим псевдонимом Мот, заявил, что Крым по своей атмосфере не уступает Монако.
"В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится. Буквально вчера у нас был концерт в Монако, в Монте-Карло. Сегодня мы в Крыму, и могу сказать, что вообще ни разу не уступает и погода, и атмосфера, и музыка", - сказал Мельников журналистам.
Рэпер также не исключил, что в одном из его клипов появятся крымские пейзажи.
В свою очередь, рок-певица Дана Соколова заявила, что каждое посещение Крыма сопровождается жарким эмоциональным состоянием.
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"Это всегда приезд в теплоту, мы здесь наслаждаемся летом", - подчеркнула артистка.
Музыкальный фестиваль на виноградниках ZBFest проходит под открытым небом в субботу в Балаклаве, рядом с винодельней "Золотая Балка".
В нем принимают участие Сергей Шнуров, рок-исполнительницы Диана Арбенина (группа "Ночные снайперы") и Дана Соколова, а также рэпер Мот.
В прошлом году фестиваль посетило рекордное количество гостей – более 25 тысяч человек.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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