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РИА Новости

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Подмосковье

Вчера, 21:16
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРаботник столовой раскладывает на подносы выпечку
Работник столовой раскладывает на подносы выпечку
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Работник столовой раскладывает на подносы выпечку. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора после информации о пищевом отравлении детей в Подмосковье начали эпидемиологическое расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция. В общей сложности за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый.
"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об ухудшении самочувствия детей в лагере "Олимп" Коломенского района Московской области выехали на объект для проведения эпидемиологического расследования. В настоящее время ведется отбор проб продуктов питания, воды, смывов с рук персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области, уточнили в пресс-службе.
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