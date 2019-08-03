Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Подмосковье

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора после информации о пищевом отравлении детей в Подмосковье начали эпидемиологическое расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция. В общей сложности за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый.

"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об ухудшении самочувствия детей в лагере "Олимп" Коломенского района Московской области выехали на объект для проведения эпидемиологического расследования. В настоящее время ведется отбор проб продуктов питания, воды, смывов с рук персонала. Эпидемиологическое расследование продолжается", - говорится в сообщении.