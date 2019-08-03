В торговом центре в Техасе произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, передает телеканал CBS со ссылкой на местных полицейских.
Информации из официальных источников о возможных пострадавших пока нет, правоохранительные органы рекомендуют жителям воздержаться от посещения торгового центра. При этом в соцсетях сообщают о 18 раненых.
#BREAKING At least 18 people shot at Cielo Vista Mall, in #Walmart, El Paso #Tx.#ElPaso #Texas #CieloVistaMall #shooting pic.twitter.com/La4OOKeDwE— Feliz Karen News (@felizkrennews) August 3, 2019
По сообщению некоторых пользователей сети Twitter, в результате стрельбы могут быть жертвы.
Сведений о злоумышленнике пока нет. Неизвестно, продолжается ли стрельба до сих пор.
Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK— Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019