В торговом центре в Техасе произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, передает телеканал Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, передает телеканал CBS со ссылкой на местных полицейских.

Информации из официальных источников о возможных пострадавших пока нет, правоохранительные органы рекомендуют жителям воздержаться от посещения торгового центра. При этом в соцсетях сообщают о 18 раненых.

По сообщению некоторых пользователей сети Twitter, в результате стрельбы могут быть жертвы.

Сведений о злоумышленнике пока нет. Неизвестно, продолжается ли стрельба до сих пор.