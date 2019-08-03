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РИА Новости

В торговом центре в Техасе произошла стрельба

Вчера, 21:13
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техас
© AP Photo / Eric Gay
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, передает телеканал CBS со ссылкой на местных полицейских.
Информации из официальных источников о возможных пострадавших пока нет, правоохранительные органы рекомендуют жителям воздержаться от посещения торгового центра. При этом в соцсетях сообщают о 18 раненых.
По сообщению некоторых пользователей сети Twitter, в результате стрельбы могут быть жертвы.
Сведений о злоумышленнике пока нет. Неизвестно, продолжается ли стрельба до сих пор.
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