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РИА Новости

ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР

Вчера, 21:11
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Новый режим прекращения огня действует в Донбассе с 21 июля. Впервые за время конфликта он включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Украинские оккупанты в 19.40 (совпадает с мск) нанесли минометный удар по окраинам населенного пункта Доломитное (окраина Горловки – ред.). Всего в течение 5 минут вблизи мирных кварталов разорвалось шесть мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель народной милиции.
Он отметил, что огонь велся с позиций добровольческого батальона "Азов".
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"Факт очередного нарушения не должен остаться без внимания международных наблюдателей. Виновные украинские боевики должны понести заслуженное наказание, как это было прописано в договоренностях по объявлению перемирия. Мы призываем миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять все возможные меры по сохранению мира", - отметили в Народной милиции.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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