ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

Новый режим прекращения огня действует в Донбассе с 21 июля. Впервые за время конфликта он включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

"Украинские оккупанты в 19.40 (совпадает с мск) нанесли минометный удар по окраинам населенного пункта Доломитное (окраина Горловки – ред.). Всего в течение 5 минут вблизи мирных кварталов разорвалось шесть мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель народной милиции.

Он отметил, что огонь велся с позиций добровольческого батальона "Азов".

"Факт очередного нарушения не должен остаться без внимания международных наблюдателей. Виновные украинские боевики должны понести заслуженное наказание, как это было прописано в договоренностях по объявлению перемирия. Мы призываем миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять все возможные меры по сохранению мира", - отметили в Народной милиции.