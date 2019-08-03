В российском посольстве в Лондоне отреагировали на новые санкции США

ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании считает, что введение новых антироссийских санкций США вызывает много законных вопросов, так как основанием для них служат обвинения без доказательств и улик, заявил пресс-секретарь российского диппредставительства в субботу.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в Солсбери, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США используют инсценировку с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для обострения отношений с Россией.

В посольстве напомнили, что британские власти так и не представили результаты официального расследования в Солсбери.

"Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту", - сказал пресс-секретарь журналистам.

Посольство РФ направило в МИД Великобритании более 80 дипломатических нот по делу Скрипалей, однако ответов на них до сих пор не получило. "В этом контексте решение американских властей, по меньшей мере, вызывает много законных вопросов. Таким образом, в США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией", - считают в посольстве.

Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.