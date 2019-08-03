В подмосковном лагере у семерых детей обнаружили кишечную инфекцию

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

"В инфекционное отделение Коломенской больницы были доставлены семь детей с кишечной инфекцией. По рекомендации врачей дети остаются под наблюдением в стационаре. Состояние детей оценивается как удовлетворительное", - сказали в министерстве.