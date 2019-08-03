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РИА Новости

В подмосковном лагере у семерых детей обнаружили кишечную инфекцию

Вчера, 20:56
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"В инфекционное отделение Коломенской больницы были доставлены семь детей с кишечной инфекцией. По рекомендации врачей дети остаются под наблюдением в стационаре. Состояние детей оценивается как удовлетворительное", - сказали в министерстве.
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