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РИА Новости

На АЗС в Курской области загорелось газовое оборудование, есть пострадавшие

Вчера, 20:46
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БРЯНСК, 3 авг - РИА Новости. Три человека пострадали после возгорания газового оборудования на автозаправке в Курской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
"Произошло загорание газового оборудования, которое расположено на территории АЗС", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, газовое оборудование не находилось рядом с резервуаром с топливом, поэтому угрозы взрыва не было, однако были слышны хлопки.
"Никаких разрушений они не принесли. Автомобиль сгорел, который находился рядом, предположительно, Lada Priora. Троих людей отправили на обследование", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что, скорее всего, госпитализация им не потребуется, поскольку они получили незначительные травмы. Пожар ликвидировали в 19.15.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
5 июля, 17:18
При пожаре на газовой заправке в Новой Москве пострадали два человека
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