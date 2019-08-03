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РИА Новости

Силуанов отреагировал на решение США по новым санкциям против России

Вчера, 20:36
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© AFP 2019 / Alexander NemenovРублевая монета на фоне Московского Кремля
Рублевая монета на фоне Московского Кремля
© AFP 2019 / Alexander Nemenov
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что будет, если США введут второй пакет санкций против России в рамках дела Скрипалей.
По его словам, этот шаг Вашингтона окажет негативное влияние на отношения с Москвой, "в чем нет ничего хорошего". В то же время глава Минфина уверен, что российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям.
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"Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", — сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

Новые американские санкции против России

О том, что Соединенные Штаты вводят второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей, стало известно накануне. Ожидается, что они вступят в силу 19 августа.
Новые ограничительные меры включают санкции на госдолг. Кроме того, США потребуют у международных финансовых организаций не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Также планируются дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники в рамках списка Министерства торговли США.
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Поводом для санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.
Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. Несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, Штаты вновь пользуются этим инцидентом как предлогом для санкций, добавила дипломат.

Отравление в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия отвергла заявления британских властей о причастности к покушению и предложила провести совместное расследование, однако Британия проигнорировала эту инициативу. Москва рассчитывала получить консульский доступ к Скрипалям, но Лондон отказался его предоставить.
Кроме того, МИД России уличил британское правительство во лжи. В Лондоне утверждали, что яд изготовили в России и есть доказательства. Однако в британской химической лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ну конечно же наша финансовая система позволяет удовлетворить все их потребности. Не будет денег оттуда - налоги поднимем, НДС еще не все ресурсы исчерпал, воздух, опять же, еще не охвачен. Есть еще внутренние ресурсы!
3 августа, 21:13
Дик Котов
76809171
Если сказать просто то ничего Сша с экономикой России сделать не могут а только себе вредят
3 августа, 20:58
Крах Либерализма
89411053
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