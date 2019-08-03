Силуанов отреагировал на решение США по новым санкциям против России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что будет, если США введут второй пакет санкций против России в рамках дела Скрипалей.

По его словам, этот шаг Вашингтона окажет негативное влияние на отношения с Москвой, "в чем нет ничего хорошего". В то же время глава Минфина уверен, что российская экономика в последние годы доказала устойчивость к внешним ограничениям.

"Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

Новые американские санкции против России

О том, что Соединенные Штаты вводят второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей, стало известно накануне. Ожидается, что они вступят в силу 19 августа.

Новые ограничительные меры включают санкции на госдолг. Кроме того, США потребуют у международных финансовых организаций не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Также планируются дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники в рамках списка Министерства торговли США.

Поводом для санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года.

Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. Несмотря на "откровенную провокацию" в деле об отравлении Скрипалей, Штаты вновь пользуются этим инцидентом как предлогом для санкций, добавила дипломат.

Отравление в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия отвергла заявления британских властей о причастности к покушению и предложила провести совместное расследование, однако Британия проигнорировала эту инициативу. Москва рассчитывала получить консульский доступ к Скрипалям, но Лондон отказался его предоставить.