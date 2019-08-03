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РИА Новости
Культура

Более 200 картин Никаса Сафронова пострадали из-за потопа в квартире

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРоссийский художник Никас Сафронов
Российский художник Никас Сафронов
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Российский художник Никас Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Соседи сверху залили квартиру художника Никаса Сафронова, пострадали более 200 картин для будущей выставки, сообщил РИА Новости его сын Лука Сафронов-Затравкин.
О потопе художник узнал от своего помощника.
"...Квартиру затопила соседка сверху. Она вместо того чтобы позвонить в аварийную службу безалаберно позвонила в ДЭЗ, а они сказали, что завтра придет мастер. Соседка знала, что помощник Никаса Степановича живет наверху и у него есть ключи, но она вместо того чтобы сознаться, легла спать", - рассказал Лука.
От потопа пострадали более двухсот картин, привезенных для выставки, а также более ста экземпляров из первого тиража книги стихов актера Валентина Гафта, написанных по мотивам картин Сафронова. По словам сына художника, все это, а также мебель и ковры, находилось в воде четыре часа.
"Они много месяцев ее готовили, книги были с автографами, очень обидно", - сказал Лука.
Художник Никас Сафронов. Архивное фото
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