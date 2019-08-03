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РИА Новости

Российская экономика уже доказала устойчивость к санкциям, считает Силуанов

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость ко внешним ограничениям, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость ко внешним ограничениям. Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям", - сказал он.
Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.
Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.
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