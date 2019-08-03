Силуанов прокомментировал новые санкции США против России по делу Скрипалей

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Решение США о введении против РФ новых санкций негативно влияет на двусторонние отношения, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего", - сказал он.
Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.
Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.