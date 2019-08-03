Омбудсмен сообщил о семерых подростках, задержанных на акции в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семь подростков задержаны на несогласованной акции в Москве, один из них иногородний, его ситуацию будут решать отдельно, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

Ранее омбудсмен сообщил РИА Новости, что едет в одно из ОВД, куда направили четырех несовершеннолетних, задержанных на несогласованной акции на Пушкинской площади.

"Ещё нам стало известно о двоих в Гагаринском ОВД и ещё об одном задержанном в ещё одном ОВД. Итого семь. Также есть информация об ещё четверых, но нет подтверждения", - сказал Бунимович.

Он отметил, что четверо задержанных, к которым он ездил в ОВД, уже ждут, когда их заберут родители.

"Есть ситуация и сложнее, парень не из Москвы, и не общается с родителями. Живёт он у бабушки, но не оформлена опека. Поэтому я попросил свою коллегу уполномоченную того региона тоже взять эту ситуацию на контроль", - сказал Бунимович.