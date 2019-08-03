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РИА Новости

Омбудсмен сообщил о семерых подростках, задержанных на акции в Москве

Вчера, 19:15
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семь подростков задержаны на несогласованной акции в Москве, один из них иногородний, его ситуацию будут решать отдельно, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.
Ранее омбудсмен сообщил РИА Новости, что едет в одно из ОВД, куда направили четырех несовершеннолетних, задержанных на несогласованной акции на Пушкинской площади.
"Ещё нам стало известно о двоих в Гагаринском ОВД и ещё об одном задержанном в ещё одном ОВД. Итого семь. Также есть информация об ещё четверых, но нет подтверждения", - сказал Бунимович.
Он отметил, что четверо задержанных, к которым он ездил в ОВД, уже ждут, когда их заберут родители.
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"Есть ситуация и сложнее, парень не из Москвы, и не общается с родителями. Живёт он у бабушки, но не оформлена опека. Поэтому я попросил свою коллегу уполномоченную того региона тоже взять эту ситуацию на контроль", - сказал Бунимович.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
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МВД РоссииЕвгений БунимовичМоскваПроисшествия
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