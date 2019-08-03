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РИА Новости

Постпред Украины заявил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Вчера, 19:35
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации. Об этом заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью порталу "Цензор".
Журналистка напомнила о том, что Киев заплатил 400 тысяч долларов, то есть сумму больше, чем обычно, чтобы своим примером побудить другие страны поступить так же и показать, что ПАСЕ выживет без российских взносов. Она поинтересовалась, почему ни одно государство не поддержало такое решение.
"Это была целенаправленная политика нынешнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который уже оставляет пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, с намерениями других стран наследовать шаг Украины", — заявил Кулеба и отметил, что вопрос заключался не в том, чтобы компенсировать сумму, а в том, что взнос должна была выплатить именно Россия.
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По его словам, когда генсек занял такую жесткую позицию, даже те страны, которые намеревались поддержать инициативу Украины, отказались от такого шага, и ситуация начала развиваться по другому сценарию.
Кулеба отметил, что в процессе дискуссий в ПАСЕ в адрес Киева звучали упреки в том, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает.
"Мы как раз сделали кое-что очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах", — посетовал дипломат, добавив при этом, что 400 тысяч долларов — это "очень большая сумма".

Возвращение России в ПАСЕ

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад ввел антироссийские санкции, а Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Российская сторона не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.
В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался всячески этому помешать. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
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3249694440
Обсудить 29
Дмитрий КулебаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраина
Популярные комментарии
У них не было намерения возместить взносы России. Была остроумная идея замутить этакий финансовый флэшмоб с тем, чтобы взносы России распределить по остальным членам клуба. Увы, энтузиастов не нашлось.
3 августа, 20:28
Яна Лита
8341101
Думаю, что за 5 лет Европа прозрела...
3 августа, 19:54
Alex Grosh
69143000
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