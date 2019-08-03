Гергиев показал оперу "Парсифаль" на фестивале "Мариинский" во Владивостоке

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным нового концертного зала Мариинского театра в Репино

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев в субботу открыл череду оперных премьер на четвертом международном Дальневосточном фестивале "Мариинский", представив приморской публике оперу "Парсифаль", передает корреспондент РИА Новости.

Показ "Парсифаля" Вагнера (режиссура Тони Палмера) стал единственным во Владивостоке, сейчас в России эта опера идет только в Мариинском театре. Перед выступлением музыковед Мариинского театра Анна Петрова рассказала зрителям историю создания произведения.

В воскресенье состоится дальневосточная премьера оперы "Чародейка" Петра Чайковского в концертном исполнении. В этот день зрителей ждет еще одна встреча с маэстро — концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии молодых зарубежных талантов – Ань Тяньсю (КНР), Миура Фумиаки (Япония) и Ким Гихун (Республика Корея).