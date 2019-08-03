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РИА Новости

Украине нужно решать газовый вопрос с Россией, заявил Медведчук

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в решении газового вопроса на Украине есть один путь – договариваться с Россией.
"В решении газового вопроса есть один путь – договариваться с Россией. Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране", - написал Медведчук в своем микроблоге в соцсети Twitter в субботу.
Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте принял Медведчука и сопредседателя этой же партии Юрия Бойко, в беседе также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинские политики заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%.
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Еще одну встречу с Бойко и Медведчуком глава правительства РФ провел 10 июля. Бойко тогда заявил, что вопрос заключения прямого контракта на поставки газа, который бы исключил посредников и реверс, существенно продвинулся вперед и украинская сторона готова подписать его уже в августе. По его словам, также с "Газпромом" обсуждался вопрос транзита газа, и здесь наиболее реальным является вариант создания консорциума, который учел бы интересы и России, и Украины, и стран ЕС. Переговоры договорились продолжить после парламентских выборов на Украине. ЦИК Украины в субботу объявил результаты голосования по партийным спискам на выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте, "Оппозиционная платформа" - на втором месте с 37 местами.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.
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