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РИА Новости

Владелец сафари-парка объяснил свои слова о передаче Сибири немцам

Вчера, 18:48
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Владелец и основатель крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков заявил РИА Новости, что его пост в соцсетях о пожарах в Сибири был вызван душевной болью и переживанием за последствия от лесных пожаров.
Ранее Зубков в фейсбуке выразил сожаление о том, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году. В таком случае, по его мнению, "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие". В ответ многие пользователи назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным.
"Я рад, что эта публикация вызвала такой резонанс в обществе. Значит, проблема пожаров в Сибири обсуждается. Главное, что нет равнодушных. А то, что кто-то придирается к словам, вырывает их из контекста, додумывает их, то это дело каждого. Оправдываться я не собираюсь. Моя публикация продиктована душевной болью в сердце, когда я вижу, как пылает Сибирь. Мне небезразлично, что происходит в моей родной стране. Тема леса для меня архиважна", — сказал Зубков.
Владелец сафари-парка заверил, что в своей публикации имел в виду не фашистов, а в общем педантичность, аккуратность и бережное отношение к лесам в Германии.
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"Я часто бываю в Германии и вижу, как там относятся к лесам. Поэтому считаю, что нам есть чему у них в этом плане поучиться", — подчеркнул Зубков.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявили режим ЧС. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента, к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Позднее МЧС сообщило о ликвидации 19 очагов пожаров и снижении ежедневного прироста площадей, охваченных огнем, более чем в пять раз.
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуОлег ЗубковПроисшествия
Популярные комментарии
Я две недели назад был в концлагере Дахау. Специально поехал, чтобы своими глазами увидеть, что творили нацисты. Зубков, по его словам, часто бывает в Германии. Ему обязательно нужно побывать в Дахау, чтобы больше не нести чушь о "хороших" порядках у немецких захватчиков...
3 августа, 19:44
Сумрачный германский гений
10110003
Сейчас на севере Германии горит лес. Эвакуировано 3 поседения , более 900 человек.
3 августа, 19:07
Александр Шаров
8625313
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