Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T23:34Z
https://ria.ru/20190803/1557143722.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/106132/66/1061326651_0:0:2365:1331_1036x0_80_0_0_e9fbef0ac1e622a2fc629033303122ee.jpg
РИА Новости
Культура

Новый клип Арианы Гранде за сутки набрал более 20 миллионов просмотров

Вчера, 23:34
14967
© AFP 2019 / Robin BeckАмериканская актриса и певица Ариана Гранде
Американская актриса и певица Ариана Гранде
© AFP 2019 / Robin Beck
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Новый клип Арианы Гранде Boyfriend, который певица выложила на YouTube, набрал более 20 миллионов просмотров за сутки.
Новая композиция – очередной пример сотрудничества Арианы Гранде и поп-дуэта Social House. В клипе певица яростно набрасывается на соперницу из ревности к молодому человеку.

В ответ на вопрос о том, что побудило ее написать эту песню, Ариана Гранде ответила в своем Твиттере: "Мне кажется, она о том, что происходит в жизни многих людей, которых я знаю! Люди хотят любить, но не хотят обозначать статус своих отношений, полностью доверяться и доверять кому-то и, вообще, разрешить себе полюбить кого-то сильно".

Певец Егор Крид
25 июля, 17:13
Новый клип Егора Крида за десять дней набрал миллион лайков
12235470
КультураМузыкаНовости культурыАриана ГрандеYouTube
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
РИА
Новости
Лесные пожары в Красноярском крае
Владелец сафари-парка объяснил свои слова о передаче Сибири немцам
Михаил Боярский
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало "нормальных" людей
В США акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
В США полутораметровая акула "отомстила" поймавшему ее рыбаку
Лента
новостей
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Молодая пара с мобильными устройствами
Instagram и WhatsApp переименуют
Патрульный катер проекта 03160 Раптор, малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Визит в Москву звезды Голливуда Киану Ривза
Киану Ривз удивил поклонников ирокезом и голым животом
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния