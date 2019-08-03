Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T17:51Z
https://ria.ru/20190803/1557143224.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/76/1552147690_0:0:2677:1506_1036x0_80_0_0_1f03977291884651675378aa310c51fa.jpg
РИА Новости

Представители СПЧ, Совфеда и ГД обсудили тему профилактики бытового насилия

Вчера, 17:51
386
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили законопроекты о профилактике семейно-бытового насилия, сообщается на сайте СПЧ.
"В ходе совещания обсуждались новеллы законопроектов, которые были разработаны с участием СПЧ, в частности, психологическая работа с агрессором, необходимая для сохранения семьи и избежания эскалации насилия в доме, а также введение охранных ордеров как способов защиты жертвы", - говорится в сообщении.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
23 июля, 13:21
В Совфеде проанализируют применение закона против бытового насилия
По словам Киркоры, при обсуждении особенно делался акцент на членах семьи старшего возраста, которые подвергаются и экономическому, и психологическому насилию со стороны молодых родственников.
"Мы знаем ужасающие случаи, когда убивают за пенсию или отнимают и живут на нее", - сказала она.
300001
Обсудить 1
Оксана ПушкинаГалина КареловаСовет Федерации РФГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Франции и Британии нужно войти в новое ядерное соглашение, считают в СФ
РИА
Новости
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В СПЧ разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии Совета Каляпина
Сотрудник полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
На акции протеста во французском Нанте задержали не менее 30 человек
Центральный автовокзал в Москве
Названы самые популярные автобусные маршруты у российских путешественников
Лента
новостей
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Член ОП: разъяснение закона снизило число участников несогласованных акций
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
В МИД выразили поддержку суверенитету Ливана
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, когда последний раз видел родителей
Ребенок в больнице
В подмосковном лагере у семерых детей обнаружили кишечную инфекцию
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Каракас
В Венесуэле министр заявил о прогрессе в достижении соглашения с оппозицией
Виктор Медведчук
Украине нужно решать газовый вопрос с Россией, заявил Медведчук
Города мира. Тегеран
Танкеры Ирана поставляют нефть в Китай и другие страны в обход санкций
Молодая пара с мобильными устройствами
Instagram и WhatsApp переименуют
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
09:43Француз со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
Лента новостейМолния