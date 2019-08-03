Представители СПЧ, Совфеда и ГД обсудили тему профилактики бытового насилия

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили законопроекты о профилактике семейно-бытового насилия, сообщается на сайте СПЧ.

"В ходе совещания обсуждались новеллы законопроектов, которые были разработаны с участием СПЧ, в частности, психологическая работа с агрессором, необходимая для сохранения семьи и избежания эскалации насилия в доме, а также введение охранных ордеров как способов защиты жертвы", - говорится в сообщении.

По словам Киркоры, при обсуждении особенно делался акцент на членах семьи старшего возраста, которые подвергаются и экономическому, и психологическому насилию со стороны молодых родственников.