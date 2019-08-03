Член ОП: разъяснение закона снизило число участников несогласованных акций

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Проведенные в социальных сетях разъяснения закона о массовых мероприятиях помогли сократить количество участников несанкционированной акции в Москве в субботу по сравнению с акцией 27 июля, считает глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Мы видим, что протест пошел на спад... Довольно качественная профилактика, которую через социальные сети вели, объясняя, что бывает и что может быть за нарушение закона, что это все не игра", - сказал Малькевич РИА Новости.

Он отметил, что дождливая погода также способствовала уменьшению количества людей. По его мнению, нужно продолжать профилактику и разъяснение, а также переосмыслить законодательство о массовых мероприятиях, сделать его более понятным.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по состоянию на 14.30 порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.

Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений.