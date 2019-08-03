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РИА Новости

В СПЧ разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии Совета Каляпина

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Совете по правам человека разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии СПЧ Игоря Каляпина на несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
"Мы разберемся в этой ситуации. Но, судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения. Надеюсь, что полиция в этом быстро разберется", - сказал РИА Новости Федотов.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
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За нарушения на несанкционированной акции в Москве задержали 30 человек
Он также отметил, что наблюдение на данной несогласованной акции было личной инициативой Каляпина, а не СПЧ.
"Когда Совет организовывает наблюдение на таких мероприятиях, то никаких проблем у его членов не бывает", - уточнил он.
В свою очередь Каляпин рассказал РИА Новости, что он просто находился на Пушкинской площади и снимал происходящее на телефон.
"А потом Василий Полонский с "Дождя" в течение минутки взял у меня интервью, спросил, что я думаю о происходящем. Насколько я понимаю, это и стало причиной. То есть через пару минут после этого меня схватили и потащили в автозак. Когда я спросил, за что, мне сотрудник Росгвардии сказал: "За участие в незаконном митинге", - пояснил он.
Глава комиссии добавил, что его доставили в ОВД "Марьино".
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
По данным ГУМВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре Москвы в субботу приняли участие порядка 1,5 тысячи человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600.
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Игорь КаляпинСовет по правам человека при Президенте РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
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