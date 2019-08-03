В СПЧ разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии Совета Каляпина

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Совете по правам человека разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии СПЧ Игоря Каляпина на несогласованной акции в центре Москвы в субботу, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы разберемся в этой ситуации. Но, судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения. Надеюсь, что полиция в этом быстро разберется", - сказал РИА Новости Федотов.

Он также отметил, что наблюдение на данной несогласованной акции было личной инициативой Каляпина, а не СПЧ.

"Когда Совет организовывает наблюдение на таких мероприятиях, то никаких проблем у его членов не бывает", - уточнил он.

В свою очередь Каляпин рассказал РИА Новости, что он просто находился на Пушкинской площади и снимал происходящее на телефон.

"А потом Василий Полонский с "Дождя" в течение минутки взял у меня интервью, спросил, что я думаю о происходящем. Насколько я понимаю, это и стало причиной. То есть через пару минут после этого меня схватили и потащили в автозак. Когда я спросил, за что, мне сотрудник Росгвардии сказал: "За участие в незаконном митинге", - пояснил он.

Глава комиссии добавил, что его доставили в ОВД "Марьино".

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.