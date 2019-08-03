Сочи принимает главный европейский конкурс исполнителей итальянской оперы

СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Более 100 исполнителей итальянской оперы начнали выступления в Сочи в полуфинале и финале крупнейшего европейский конкурса Competizione dell`Opera, сообщает образовательный центр "Сириус".

Сочи впервые принимает такой крупный мировой оперный конкурс. Competizione dell`Opera - один из старейших и престижных конкурсов, который проводится в Европе с 1996 года. Дважды он проходил сцене Большого театра России. Теперь чести удостоился Сочи и сцена Парка науки и искусства образовательного центра "Сириус". Первых участников можно будет услышать уже в субботу.

"До полуфинала дошли более 100 человек, которые встретятся на своем последнем состязании в Сочи. (В субботу) пройдет дополнительное прослушивание в Парке науки и искусства "Сириус", поэтому до последнего момента у участников будет возможность испытать свой шанс и представить себя высокопоставленному жюри. 5, 6, 7 августа международное жюри будет оценивать участников полуфинала, чтобы выбрать 12 лучших вокалистов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки на участие в конкурсе подали более 600 человек со всего мира: молодые вокалисты из стран Южной и Северной Америки, Европы, Китая, Кореи, Ирана, России.

"В жюри конкурса всегда представлены потенциальные работодатели для молодых певцов: представители консерваторий и музыкальных университетов, музыкальные продюсеры, директора оперных театров и концертных залов из Германии, Австрии, России, Великобритании, и, конечно же, России. Они видят на конкурсе подходящего певца, сразу предлагают ему партию в постановке или контракт на работу в театре", - говорится в сообщении.