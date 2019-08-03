Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T17:20Z
https://ria.ru/20190803/1557142844.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152043/25/1520432581_0:536:3916:2739_1036x0_80_0_0_e8814a8ac1155954b27ba4cbcd65cf9d.jpg
РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле республики из гранатометов

Вчера, 17:20
454
© AFP 2019 / Alexander Khudoteply Украинские силовики
Украинские силовики
© AFP 2019 / Alexander Khudoteply
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Логвиново, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о двух нарушениях "режима тишины". Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Вооружённые формирования украинских карателей в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства о выполнении условий перемирия. Уже третий раз за сегодняшний день украинские преступники открыли огонь по позициям защитников республики", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что в 15.50 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь по территории республики в районе населенного пункта Логвиново из станкового противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.
"В результате слаженных действий защитников республики жертв удалось избежать", - заявил Осадчий.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
8 июня, 22:21
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
000071
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
РИА
Новости
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Сбитый беспилотник ВСУ
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Лента
новостей
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
КПП "Станица Луганская" сократит время работы, заявили в ЛНР
Стелла Я люблю Луганск в Луганск
В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
Здание Верховной рады Украины в Киеве
ЦИК Украины признал избранными 191 народного депутата
Александра Стрельченко
Умерла певица Александра Стрельченко
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ оборудуют новые позиции у линии соприкосновения
Самолет Су-22 сирийских ВВС
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Макет реактивного ударного дрона-невидимки Охотник-Б
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за воровства, сообщили в ЛНР
Повстанцы-хуситы
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
Британия поприветствовала введение новых антироссийских санкций
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния