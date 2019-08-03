В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле республики из гранатометов

ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Логвиново, заявил РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о двух нарушениях "режима тишины". Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Вооружённые формирования украинских карателей в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства о выполнении условий перемирия. Уже третий раз за сегодняшний день украинские преступники открыли огонь по позициям защитников республики", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он уточнил, что в 15.50 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь по территории республики в районе населенного пункта Логвиново из станкового противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.