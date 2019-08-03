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РИА Новости

Глава СПЧ назвал безответственными тех, кто зовет на несогласованные акции

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал тех, кто звал людей на несанкционированный митинг в центре Москвы 3 августа - бороться за свои права надо, уважая закон.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. По данным ГУ МВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре Москвы в субботу приняли участие порядка 350 человек, за нарушения общественного порядка задержаны 30.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
"Мне кажется, что те, кто звал на этот несанкционированный митинг, они просто не понимают своей политической ответственности", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, если бороться за свои права в соответствии с законом, то можно многого добиться, а если действовать поперек закона, то ничего, кроме беззакония, не получится.
В свою очередь, член СПЧ Леонид Поляков заявил, что протесты должны происходить в рамках закона, все остальное является контрпродуктивным. "У меня отношение к тому, что происходит, оно разделяется именно по этой линии — либо протесты в рамках закона, либо все остальное незаконно и контрпродуктивно", - сказал он РИА Новости.
"В принципе, сама идея уличных протестов, митингов и демонстраций абсолютно законна. Однако в эту идею вмешалась еще одна посторонняя смесь, а именно желание определенной части этих (незарегистрированных) кандидатов (в Мосгордуму) максимально обострить ситуацию и призывы выходить на несогласованные акции, шествия, демонстрации и так далее. И вот это уже абсолютно плохо, потому что это вызывает определенную четко понятную реакцию со стороны властей, которые используют силы правопорядка", - сказал Поляков.
Член СПЧ считает, что нужно либо строго придерживаться закона и действовать в его рамках, либо сразу объявить себя революционерами и действовать как подпольщики. По его словам, в первом случае люди, претендующие на то, чтобы стать законодателями, действительно демонстрируют законопослушность и действуют в рамках закона, а во втором случае "люди, которые хотели бы стать законодателями, с самых первых шагов заявляют, что им наплевать на закон".
Также Поляков отметил, что по его информации, в субботу массового мероприятия не получилось и это говорит о благоразумии москвичей.
"Хочется надеяться, что это благоразумие восторжествовало, и самое главное, что вот на 10 и на 11 (августа), на следующую неделю, московская мэрия согласовала уже с желающими протестовать место и время, поэтому - добро пожаловать! В рамках закона протестуйте, высказывайте свою позицию и, повторюсь, добивайтесь своего права только законным путем", - заключил Поляков.
Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений.
В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
53201332
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Михаил ФедотовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что же случилось с этим советом? Неужели ему объяснили, что придётся самим денег зарабатывать, а не у государства получать?
3 августа, 17:34
VPVassya Pupkind
1231017
Больше 5 человек собираться нельзя, несогласованная акция, в атозак и на нары.
3 августа, 18:02
kainlepos
830203
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