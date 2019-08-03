"Утонувший" детсад в Тулуне решили не восстанавливать

ТУЛУН, 3 авг – РИА Новости. Детский сад "Родничок" в иркутском Тулуне, о котором шестилетний Матвей рассказал президенту России Владимиру Путину, не будут восстанавливать, так как он попал в градостроительном плане в зону подтопления, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

"Что коснётся по Тулуну. Вчера был подписан приказ Росводресурсом нашим, которым было принято решение, что введена зона подтопления в городе Тулуне. И что касается "Родничка" и школы (номер 20), они попали в зону подтопления. Мы ещё раз на видео посмотрели, там практически остаётся эти два учреждения, а все рядом расселяется", - сказал Мутко.

Как отметил вице-премьер, "эти два учреждения не имеет никакого смысла восстанавливать".

По словам Мутко, через неделю начнётся строительство новой школы и нового детского сада в этом микрорайоне, но не в зоне подтопления. Власти закупят автобусы, на которых детей будут возить в другие учебные учреждения, пока эти строятся, отметил Мутко.