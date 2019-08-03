Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестов

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга в субботу вечером сообщила, что применила слезоточивый газ для разгона протестующих, окруживших полицейский участок в районе Чимсачей.

Полиция около 20.00 по местному времени выпустила предупреждение, чтобы протестующие прекратили противоправные действия и разошлись. Около 21.20 (16.20 мск) более 100 сотрудников полиции приступили к зачистке территории в районах Монгкок и Чимсачей. Газ был применен около 21.30 на улице возле окруженного участка.

"Большая группа радикальных протестующих продолжила собираться вокруг участка в районе Чимсачей, при этом устроив поджоги в различных местах в его непосредственной близости. Они также нанесли урон нескольким автомобилям, припаркованным на территории участка, бросали кирпичи и другие предметы в здание", - говорится в заявлении местной полиции.

Отмечается, что "в данной ситуации сотрудники полиции прибегли к применению слезоточивого газа для разгона протестующих".

"Полиция призывает всех немедленно покинуть этот район и решительно осуждает эти акты насилия", - сказано в заявлении.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в субботу в районах Монгкок и Чимсачей, перекрыв дороги и серьезно заблокировав движение транспорта. Также они на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.