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РИА Новости

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона протестов

Вчера, 17:10
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга в субботу вечером сообщила, что применила слезоточивый газ для разгона протестующих, окруживших полицейский участок в районе Чимсачей.
Полиция около 20.00 по местному времени выпустила предупреждение, чтобы протестующие прекратили противоправные действия и разошлись. Около 21.20 (16.20 мск) более 100 сотрудников полиции приступили к зачистке территории в районах Монгкок и Чимсачей. Газ был применен около 21.30 на улице возле окруженного участка.
"Большая группа радикальных протестующих продолжила собираться вокруг участка в районе Чимсачей, при этом устроив поджоги в различных местах в его непосредственной близости. Они также нанесли урон нескольким автомобилям, припаркованным на территории участка, бросали кирпичи и другие предметы в здание", - говорится в заявлении местной полиции.
Отмечается, что "в данной ситуации сотрудники полиции прибегли к применению слезоточивого газа для разгона протестующих".
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"Полиция призывает всех немедленно покинуть этот район и решительно осуждает эти акты насилия", - сказано в заявлении.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в субботу в районах Монгкок и Чимсачей, перекрыв дороги и серьезно заблокировав движение транспорта. Также они на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.
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