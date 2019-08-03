Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T17:07Z
https://ria.ru/20190803/1557142495.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/52/1557115200_41:0:952:513_1036x0_80_0_0_3c2040edea5042979e160e23001f334b.jpg
РИА Новости

Самолеты-разведчики Су-24 начали мониторить лесные пожары в Сибири

Вчера, 17:07
1002
© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Самолеты-разведчики Су-24 МР, которые прибыли в Красноярский край из Челябинской области, приступили к мониторингу лесных пожаров в Сибири, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Самолеты Су-24МР вечером в субботу приступили к ведению разведки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Разведчики вылетели с аэродрома Канск. Аэрофотосъемка осуществляется коридорами протяженностью 75 км и шириной 5 км для формирования карты пожаров", - сказали в департаменте.
Лесные пожары в Красноярском крае
Вчера, 16:20
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч гектаров леса в Сибири
Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края. В среду 31 июля по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.
2001121
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуСибирьСу-24РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч гектаров леса в Сибири
РИА
Новости
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Макет реактивного ударного дрона-невидимки Охотник-Б
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Лента
новостей
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В СЖР заявили о задержании журналистов на несогласованном митинге в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на торжественном открытии V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Кирилл Кабанов
Член СПЧ прокомментировал возбуждение дела против ФБК
Самоходный ракетный комплекс Грифон ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В СПЧ разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии Совета Каляпина
На Филиппинах число погибших при опрокидывании лодок достигло 11
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Городом-столицей Ленинградской области в 2020 году станет Всеволожск
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Лесные пожары в Красноярском крае
Владелец сафари-парка объяснил свои слова о передаче Сибири немцам
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния