Самолеты-разведчики Су-24 начали мониторить лесные пожары в Сибири

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Самолеты-разведчики Су-24 МР, которые прибыли в Красноярский край из Челябинской области, приступили к мониторингу лесных пожаров в Сибири, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Самолеты Су-24МР вечером в субботу приступили к ведению разведки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Разведчики вылетели с аэродрома Канск. Аэрофотосъемка осуществляется коридорами протяженностью 75 км и шириной 5 км для формирования карты пожаров", - сказали в департаменте.
Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края. В среду 31 июля по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.