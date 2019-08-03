В СЖР заявили о задержании журналистов на несогласованном митинге в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На несогласованном митинге, который проходит в Москве в субботу, полиция задержала около 10 журналистов, почти всех сразу отпустили, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"На данный момент можно считать, что около 10 журналистов было задержано, от 8 до 10 журналистов, по разным данным. В принципе, они были сразу отпущены, потому что накануне мы связывались с центральным аппаратом МВД и ещё раз предупреждали их об ответственности и обращались с настоятельной просьбой: с журналистам обращаться аккуратно и понимать, что журналисты выполняют свои обязанности во время этих ситуаций", - сказал РИА Новости Соловьев.
Глава СЖР добавил, что полиция старается вести себя корректно, "и мы ведём мониторинг, если что-то сложное произойдёт с журналистами, мы, конечно, сразу будем связываться с центральным аппаратом МВД".
"Это часть нашей работы, понятно, что некоторые не успевают предъявить удостоверения, некоторые не носят на себе жилетов и специальных обозначений "пресса", - подчеркнул он.
В частности, о задержании корреспондентки газеты "Ведомости" Елены Вавиной сообщил главред издания Илья Булавинов. "Она показала при задержании редакционное задание и редакционное удостоверение, но ей, по ее словам, сказали, что документ не установленного образца и в отделении разберутся", - сказал он РИА Новости.
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова рассказала о задержании во время несанкционированного митинга в Москве журналиста Владимира Роменского. "Да, он задержан ", - сказала Перепелова РИА Новости, добавив, что корреспондента отправили в ОВД "Тверское" на отдельной машине.
1 августа, 20:11Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. Однако, по данным ГУ МВД России по Москве, по состоянию на 14.30 порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.
Московская полиция ранее призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.