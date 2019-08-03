Полиция Гонконга призвала окруживших участок протестующих мирно разойтись

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга призвала протестующих, окруживших в субботу участок в районе Чимсачей, прекратить акты вандализма и немедленно мирно разойтись.

"Большая группа протестующих собралась снаружи полицейского участка района Чимсачей, они пачкают стены здания краской и наносят ущерб стоящему у участка автомобилю. Около 20.00 по местному времени (15.00 мск) сотрудники полиции предупредили протестующих, чтобы они прекратили немедленно свои незаконные действия и мирно разошлись", - говорится в заявлении полиции.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в субботу в районах Монгкок и Чимсачей, перекрыв дороги и серьезно заблокировав движение транспорта. Также они на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.