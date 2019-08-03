Полиция Гонконга призвала окруживших участок протестующих мирно разойтись

ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга призвала протестующих, окруживших в субботу участок в районе Чимсачей, прекратить акты вандализма и немедленно мирно разойтись.
"Большая группа протестующих собралась снаружи полицейского участка района Чимсачей, они пачкают стены здания краской и наносят ущерб стоящему у участка автомобилю. Около 20.00 по местному времени (15.00 мск) сотрудники полиции предупредили протестующих, чтобы они прекратили немедленно свои незаконные действия и мирно разошлись", - говорится в заявлении полиции.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в субботу в районах Монгкок и Чимсачей, перекрыв дороги и серьезно заблокировав движение транспорта. Также они на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.