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РИА Новости

Полиция Гонконга призвала окруживших участок протестующих мирно разойтись

Вчера, 16:58
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© REUTERS / Eloisa LopezУчастники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
© REUTERS / Eloisa Lopez
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга призвала протестующих, окруживших в субботу участок в районе Чимсачей, прекратить акты вандализма и немедленно мирно разойтись.
"Большая группа протестующих собралась снаружи полицейского участка района Чимсачей, они пачкают стены здания краской и наносят ущерб стоящему у участка автомобилю. Около 20.00 по местному времени (15.00 мск) сотрудники полиции предупредили протестующих, чтобы они прекратили немедленно свои незаконные действия и мирно разошлись", - говорится в заявлении полиции.
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Вчера, 16:21
Протестующие в Гонконге выстроили баррикады и перекрыли улицы
Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в субботу в районах Монгкок и Чимсачей, перекрыв дороги и серьезно заблокировав движение транспорта. Также они на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. Архивное фото
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