Полиция на несогласованной акции ведет себя корректно, считают в ОП

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Охраняющие порядок на несанкционированной акции в Москве полицейские ведут себя корректно и не поддаются на провокации, рассказал РИА Новости заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"Они (несанкционированные митинги - ред.), конечно, не несут задачи зарегистрировать этих кандидатов. Совершенно очевидно, что это невозможно в силу грубых нарушений закона: и мертвых людей, и несоответствия паспортных данных, причем массового несоответствия. И это просто невозможно сделать в рамках закона", - отметил Григорьев.

По его мнению, задача таких несанкционированных митингов заключается в том, чтобы организовать беспорядки и спровоцировать полицию на жесткие действия, чтобы использовать это в политических целях.

Григорьев также отметил, что число людей, которые участвуют в таких митингах в России, невелико по сравнению с митингами во Франции и других западных странах.

"Я сейчас осуществляю общественное наблюдение за этими митингами. Я бы сказал, что полиция ведет себя исключительно предупредительно и корректно по отношению к этим людям. Она в течение 15-30 минут уговаривает их разойтись, а потом просто вытесняет из каких-то опасных уже мест", - сказал Григорьев.

Он также уточнил, что видел несколько задержаний, но они происходили "достаточно мягко". При этом оценить масштаб задержаний сложно, поскольку они происходят в разных местах.

Григорьев уточнил, что задержание журналистов на митинге – это, скорее, исключение. "Здесь я вижу, наверное, сотни журналистов и западных, и российских, и с видеокамерами. Они спокойно находятся около полицейских, и никто их не задерживает. Более того... я только что видел людей, которые стоят с одиночными митингами с какими-то лозунгами, и полиция их тоже не трогает. То есть это не несанкционированные, а единичные, которые разрешены", - добавил он.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по состоянию на 14.30 порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.