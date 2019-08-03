Зеленский рассказал, когда последний раз видел родителей

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей со дня инаугурации, однако мама ему звонит каждый день.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись", - заявил Зеленский журналистам в субботу, видео опубликовано на YouTube-канале издания "Украинская правда".
Также Зеленский уточнил, что мама звонит ему минимум раз в день. "Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го", - добавил президент Украины.