Зеленский рассказал, когда последний раз видел родителей

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей со дня инаугурации, однако мама ему звонит каждый день.

Также Зеленский уточнил, что мама звонит ему минимум раз в день. "Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го", - добавил президент Украины.