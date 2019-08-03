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РИА Новости
Культура

Фестиваль "Шашлык Live" в Москве посетили более 90 тысяч человек

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПриготовление шашлыка из креветок во время фестиваля "Шашлык Live" в парке Горького
Приготовление шашлыка из креветок во время фестиваля Шашлык Live в парке Горького
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 90 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.
Фестиваль "Шашлык Live" проходит в Парке Горького, на Пушкинской набережной, 3 и 4 августа. В программе фестиваля значится выступление групп "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", а также Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.
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"Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького уже посетили более 90 тысяч человек. Они съели свыше 12,5 тысячи порций шашлыка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что готовить угощения из мяса и овощей столичные повара будут до вечера.
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