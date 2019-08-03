Фестиваль "Шашлык Live" в Москве посетили более 90 тысяч человек

Приготовление шашлыка из креветок во время фестиваля "Шашлык Live" в парке Горького

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 90 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.

Фестиваль "Шашлык Live" проходит в Парке Горького, на Пушкинской набережной, 3 и 4 августа. В программе фестиваля значится выступление групп "Чайф", "Uma2rman", "Сплин", "7Б", а также Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.

"Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького уже посетили более 90 тысяч человек. Они съели свыше 12,5 тысячи порций шашлыка", - говорится в сообщении.