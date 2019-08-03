Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских. Журналист шведского изданияЭрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.

По словам автора, в американском кинематографе вплоть до начала девяностых годов такие персонажи, как советский ученый, военный или боксер, были антагонистами главных героев, "символами безликого зла" и ненавистниками свободы в целом. После распада СССР русские в фильмах на несколько лет снова стали добрыми, пока США были заинтересованы в переводе России на рыночные условия.

В третьем сезоне сериала советских граждан показали "полными скотами", считает автор публикации.

"Но порой появляются — прямо по законам восьмидесятых — и отдельные милые персонажи, которые только и мечтают, как бы приобщиться к благосостоянию "страны возможностей", и готовы пойти на сотрудничество, лишь бы им позволили посмотреть мультик, прихлебывая молочный коктейль", — иронизирует журналист.

Он выразил мнение, что в новом сезоне "Очень странных дел" авторы не просто демонстрируют рейгановские восьмидесятые и грядущее окончание холодной войны, но и в очередной раз намекают, что американцы будут бомбами формировать мировую повестку, прокладывая себе новые торговые пути на "руинах социалистических экспериментов".