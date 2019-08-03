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РИА Новости

Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии

Вчера, 17:14
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© NetFlix (2016-...)Кадр из 3 сезона сериала "Очень странные дела"
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
© NetFlix (2016-...)
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
По словам автора, в американском кинематографе вплоть до начала девяностых годов такие персонажи, как советский ученый, военный или боксер, были антагонистами главных героев, "символами безликого зла" и ненавистниками свободы в целом. После распада СССР русские в фильмах на несколько лет снова стали добрыми, пока США были заинтересованы в переводе России на рыночные условия.
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В третьем сезоне сериала советских граждан показали "полными скотами", считает автор публикации.
"Но порой появляются — прямо по законам восьмидесятых — и отдельные милые персонажи, которые только и мечтают, как бы приобщиться к благосостоянию "страны возможностей", и готовы пойти на сотрудничество, лишь бы им позволили посмотреть мультик, прихлебывая молочный коктейль", — иронизирует журналист.
Он выразил мнение, что в новом сезоне "Очень странных дел" авторы не просто демонстрируют рейгановские восьмидесятые и грядущее окончание холодной войны, но и в очередной раз намекают, что американцы будут бомбами формировать мировую повестку, прокладывая себе новые торговые пути на "руинах социалистических экспериментов".
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ"
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Кино и сериалыNetflix
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Журналисту шведского издания Flamman Эрику Хакингу, глубокое уважение
3 августа, 17:41
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