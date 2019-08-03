Омбудсмен сообщил о задержании подростков на несогласованной акции в Москве

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четырех несовершеннолетних задержали на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве в субботу, сейчас их везут в автозаке, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Евгений Бунимович.

Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Мне передали, что в одном автозаке четверо несовершеннолетних, но у меня пока нет информации, куда их повезли. Когда пойму, где они, буду разбираться. Их задержали на Пушкинской", - сказал Бунимович.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по состоянию на 14.30 порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.