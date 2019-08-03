В ЛНР предупредили, что провокации ВСУ не останутся без ответа

ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики намерена отвечать на провокации украинских силовиков в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о семи обстрелах со стороны ВС Украины в пятницу и субботу и гибели одного ополченца.

"С начала всеобъемлющего и бессрочного перемирия прошло 14 дней. Наступлению относительного затишья предшествовал массированный артиллерийский удар по жилым кварталам города Первомайск, в результате которого погибла женщина и получили ранение семь мирных жителей, в том числе двое детей", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что украинские силовики в первый день перемирия также открыли огонь по Первомайску, так как были уверены, что Народная милиция будет придерживаться режима прекращения огня. По словам Филипоненко, на минувшей неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ неоднократно фиксировали концентрацию сил ВС Украины на линии боевого соприкосновения, но не предпринимали никаких попыток остановить украинских силовиков.

"Еще раз подчеркиваем нашу готовность и стремление разрешить конфликт мирным путем, но предупреждаем, что подлые выпады провокаторов не останутся безответны. Мы вынуждены принять адекватные меры по сдерживанию врага. При этом вся ответственность за возможные последствия, ложится на украинскую сторону, не способную держать взятые на себя обязательства", - подчеркнул офицер Народной милиции.

Филипоненко предупредил, что если президент Украины Владимир Зеленский не способен "принудить к миру" украинских силовиков, это сделает Народная милиция ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.