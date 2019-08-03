Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T16:23Z
https://ria.ru/20190803/1557141804.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152524/41/1525244159_0:27:1529:887_1036x0_80_0_0_2b1c559c173e00a9730db45b2ec2e18d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв

Вчера, 16:23
8118
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Су-22 сирийских ВВС
Самолет Су-22 сирийских ВВС
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Несколько человек погибли в результате взрыва на аэродроме Шайрат в результате технической ошибки во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения", - сообщает агентство.
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Вчера, 14:17
В Сирии боевики открыли огонь по жилому кварталу Алеппо
База ВВС Шайрат обрела мировую известность после того, как в апреле 2017 года США, бездоказательно обвинив правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, нанесли удар по базе. США не продемонстрировали доказательств виновности сирийских военных и не прислушались к призыву России провести тщательное расследование. Несколько десятков ракет "Томагавк" были тогда направлены на объекты на авиабазе Шайрат, в то время как с этого аэродрома сирийская авиация осуществляла поддержку наземным силам в ходе боев с террористической группировкой ИГ* в районе Пальмиры.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
114254518
Обсудить 3
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
РИА
Новости
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Макет реактивного ударного дрона-невидимки Охотник-Б
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Лента
новостей
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Рублевая монета на фоне Московского Кремля
Силуанов отреагировал на решение США по новым санкциям против России
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Самоходный ракетный комплекс Грифон ВВС США с транспортной машиной на шасси MAN
Глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет в Азии
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Постпред Украины заявил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Сбитый беспилотник ВСУ
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на торжественном открытии V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния