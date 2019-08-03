Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР

Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956

ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Советский Союз предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако Токио эту идею отклонил, сообщило информационное агентство Советский Союз предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако Токио эту идею отклонил, сообщило информационное агентство Киодо из Москвы, ссылаясь на рассекреченные документы тех лет.

По данным агентства, японская сторона настаивала на том, чтобы обсудить вопрос о запрещении ядерного оружия уже после восстановления дипломатических отношений.

Дело в том, что с 1951 года Япония находилась под "ядерным зонтиком" США и подписаться под антиядерным заявлением не могла.

Уполномоченный на переговорах с СССР Сюнъити Мацумото также отмечал, что антиядерный пункт опустили по настоянию Токио, пишет агентство.

Совместная декларация, подписанная СССР и Японией 19 октября 1956 года, прекращала состояние войны между странами и восстанавливала дипломатические отношения. В ней, в частности, говорилось, что стороны продолжат переговоры о мирном договоре, после подписания которого СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии двух из четырех Курильских островов, на которые претендует Токио, — Шикотана и гряды Хабомаи.

Однако создание военного союза Японии и США в 1960 году дало СССР повод отказаться от переговоров по островам до полного вывода иностранных войск с японской территории.