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РИА Новости

Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР

Вчера, 16:12
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНиколай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
© РИА Новости
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ТОКИО, 3 авг — РИА Новости. Советский Союз предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако Токио эту идею отклонил, сообщило информационное агентство Киодо из Москвы, ссылаясь на рассекреченные документы тех лет.
По данным агентства, японская сторона настаивала на том, чтобы обсудить вопрос о запрещении ядерного оружия уже после восстановления дипломатических отношений.
Дело в том, что с 1951 года Япония находилась под "ядерным зонтиком" США и подписаться под антиядерным заявлением не могла.
Уполномоченный на переговорах с СССР Сюнъити Мацумото также отмечал, что антиядерный пункт опустили по настоянию Токио, пишет агентство.
Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года
19 октября 2016, 11:58
Советско японская совместная декларация (1956)Подробнее о советско‑японской совместной декларации (1956) читайте в справке РИА Новости.
Совместная декларация, подписанная СССР и Японией 19 октября 1956 года, прекращала состояние войны между странами и восстанавливала дипломатические отношения. В ней, в частности, говорилось, что стороны продолжат переговоры о мирном договоре, после подписания которого СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии двух из четырех Курильских островов, на которые претендует Токио, — Шикотана и гряды Хабомаи.
Однако создание военного союза Японии и США в 1960 году дало СССР повод отказаться от переговоров по островам до полного вывода иностранных войск с японской территории.
Декларация 1956 года оказалась в центре внимания после того, как в ноябре прошлого года японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио и Москва договорились ускорить переговоры на основании этого документа. Япония надеется, что Россия передаст перешедшие СССР по итогам Второй мировой войны острова, если для этого будут благоприятные условия. Однако Россия неоднократно заявляла, что вопрос о передаче островов не обсуждается, и подчеркивала, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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ЯпонияСССРВ мире
Популярные комментарии
Естественно они отклонили, уже тогда Япония была под США, конечно после того когда американцы скинули на них 40 килотонн демократической доброты
3 августа, 18:30
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