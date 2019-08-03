В МИД выразили поддержку суверенитету Ливана

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял личного представителя премьер-министра Ливана Жоржа Шаабана и подтвердил поддержку ливанского суверенитета со стороны РФ, сообщил МИД России.

"Состоялось обсуждение складывающейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана, соответствующих усилий правительства Ливанской Республики во главе с Саадом Харири", - сообщил МИД.