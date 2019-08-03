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РИА Новости

В МИД выразили поддержку суверенитету Ливана

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял личного представителя премьер-министра Ливана Жоржа Шаабана и подтвердил поддержку ливанского суверенитета со стороны РФ, сообщил МИД России.
"Состоялось обсуждение складывающейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана, соответствующих усилий правительства Ливанской Республики во главе с Саадом Харири", - сообщил МИД.
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Михаил БогдановМИД РФРоссияЛиванВ мире
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