В Москве после крупного пожара открыли движение по Жукову проезду

Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение по Жукову проезду в Москве снова открыто для транспорта после крупного пожара на Дубининской улице, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее в информационном центре столичного департамента транспорта РИА Новости сообщили, что "движение перекрыто по Жукову проезду в обоих направлениях... от пересечения с Дубининской улицей до дома 19 по Жукову проезду".

"Жуков проезд вновь открыт для движения транспорта", - говорится в сообщении в Twitter.