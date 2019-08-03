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РИА Новости

В Москве после крупного пожара открыли движение по Жукову проезду

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
Пожар в промышленном здании в центре Москвы. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение по Жукову проезду в Москве снова открыто для транспорта после крупного пожара на Дубининской улице, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в информационном центре столичного департамента транспорта РИА Новости сообщили, что "движение перекрыто по Жукову проезду в обоих направлениях... от пересечения с Дубининской улицей до дома 19 по Жукову проезду".
"Жуков проезд вновь открыт для движения транспорта", - говорится в сообщении в Twitter.
Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Позже столичный главк МЧС РФ сообщил, что пожар полностью ликвидирован.
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