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РИА Новости

ВСУ с начала суток два раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела . Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины два раза в субботу нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о пяти обстрелах со стороны ВС Украины 2 августа и о гибели одного ополченца.
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"С начала текущих суток противник совершил ещё два обстрела по населённым пунктам республики", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подвергся город Первомайск, из крупнокалиберных пулемётов было обстреляно село Логвиново.
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению", - добавил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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