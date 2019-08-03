ВСУ с начала суток два раза нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела . Архивное фото

Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела

ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины два раза в субботу нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля. Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о пяти обстрелах со стороны ВС Украины 2 августа и о гибели одного ополченца.

"С начала текущих суток противник совершил ещё два обстрела по населённым пунктам республики", - сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подвергся город Первомайск, из крупнокалиберных пулемётов было обстреляно село Логвиново.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению", - добавил Филипоненко.