Зеленский предупредил членов своей партии о недопустимости "договорняков"

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с кандидатами в депутаты Верховной рады от его партии "Слуга народа" предупредил их о недопустимости каких либо "договорняков".

Ранее издание "Украинская правда" сообщила, что Зеленский прибыл в отель Rixos в Трускавце на встречу с кандидатами в депутаты от его партии, которые проходят обучение.

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то, договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать", - приводит слова Зеленского агентство "Украинские новости" в субботу.

Украинский президент подчеркнул, что не хочет "влиять на партию, на Верховную Раду". Зеленский также заявил, что дата его послания к Раде пока не определена, поскольку еще неизвестно, когда начнет работу новый парламент.