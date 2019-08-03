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РИА Новости

Зеленский предупредил членов своей партии о недопустимости "договорняков"

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с кандидатами в депутаты Верховной рады от его партии "Слуга народа" предупредил их о недопустимости каких либо "договорняков".
Ранее издание "Украинская правда" сообщила, что Зеленский прибыл в отель Rixos в Трускавце на встречу с кандидатами в депутаты от его партии, которые проходят обучение.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то, договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать", - приводит слова Зеленского агентство "Украинские новости" в субботу.
Украинский президент подчеркнул, что не хочет "влиять на партию, на Верховную Раду". Зеленский также заявил, что дата его послания к Раде пока не определена, поскольку еще неизвестно, когда начнет работу новый парламент.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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