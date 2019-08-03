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РИА Новости

Участников несогласованной акции вытесняют с Пушкинской и Трубной площадей

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция приступила к вытеснению пришедших на несогласованную акцию с Пушкинской и Трубной площадей, призывая собравшихся по мегафону не нарушать общественный порядок, не мешать проходу других граждан и разойтись, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
По официальным данным ГУ МВД России по Москве, по состоянию на 14 часов 30 минут "в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. За нарушения общественного порядка задержано 30 человек".
Сотрудники правопорядка перекрыли проход по Бульварному кольцу в районе Трубной площади. Когда на месте стали скапливаться люди, шеренга полиции их оттеснила.
"Уважаемые граждане! Мероприятие не согласовано! Не мешайте проходу людей. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности!" - обращаются полицейские к собравшимся по громкой связи.
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На Пушкинской площади со стороны Тверской улицы сотрудники Росгвардии начали оттеснять людей в сторону бывшего кинотеатра "Россия", передаёт корреспондент РИА Новости. Территория Пушкинской площади огорожена металлическими заборами, полиция также регулярно по громкой связи обращается с просьбой не мешать проходу людей. Со стороны Тверской улицы на проезжей части припаркованы автобусы и машины полиции.
Как передает корреспондент РИА Новости, полиция перекрыла Петровку и просит людей покинуть улицу.
Накануне в пресс-службе столичного главка полиции призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа и предупредили о риске провокаций.
Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июня у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений.
В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
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1 августа, 20:11
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
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