Участников несогласованной акции вытесняют с Пушкинской и Трубной площадей

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция приступила к вытеснению пришедших на несогласованную акцию с Пушкинской и Трубной площадей, призывая собравшихся по мегафону не нарушать общественный порядок, не мешать проходу других граждан и разойтись, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.

По официальным данным ГУ МВД России по Москве, по состоянию на 14 часов 30 минут "в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. За нарушения общественного порядка задержано 30 человек".

Сотрудники правопорядка перекрыли проход по Бульварному кольцу в районе Трубной площади. Когда на месте стали скапливаться люди, шеренга полиции их оттеснила.

"Уважаемые граждане! Мероприятие не согласовано! Не мешайте проходу людей. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности!" - обращаются полицейские к собравшимся по громкой связи.

На Пушкинской площади со стороны Тверской улицы сотрудники Росгвардии начали оттеснять людей в сторону бывшего кинотеатра "Россия", передаёт корреспондент РИА Новости. Территория Пушкинской площади огорожена металлическими заборами, полиция также регулярно по громкой связи обращается с просьбой не мешать проходу людей. Со стороны Тверской улицы на проезжей части припаркованы автобусы и машины полиции.

Как передает корреспондент РИА Новости, полиция перекрыла Петровку и просит людей покинуть улицу.

Накануне в пресс-службе столичного главка полиции призвали граждан воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа и предупредили о риске провокаций.

Ранее несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июня у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. Им отказали в регистрации на выборы из-за присутствия в подписных листах имен умерших людей и других серьезных нарушений.

В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.