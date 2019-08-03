Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

"Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке", — говорится в сообщении.