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РИА Новости

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Вчера, 15:24
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CC BY-SA 3.0 / Vitau / Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
CC BY-SA 3.0 / Vitau /
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — РИА Новости. Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы.
Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.

"Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке", — говорится в сообщении.

Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен заявил журналистам, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд.
"Мониторинг территориальной целостности является нашей основной миссией. И, соответственно, наши корабли были там", — сказал он, пояснив, что ошибка не связана с провокацией и не несла злого умысла.
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Популярные комментарии
Ну вот, а с нашей стороны никаких истерик, криков и т.п. Нормальная реакция. Другим бы поучиться!
3 августа, 15:58
Дик Котов
33841009
Согласен, вот это и называется добрососедские отношения.
3 августа, 16:01
Себекхотеп III
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