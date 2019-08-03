Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — РИА Новости. Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы.
Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.
"Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке", — говорится в сообщении.
Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен заявил журналистам, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд.
"Мониторинг территориальной целостности является нашей основной миссией. И, соответственно, наши корабли были там", — сказал он, пояснив, что ошибка не связана с провокацией и не несла злого умысла.