СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что поводом для возбуждения дела стали материалы, поступившие из МВД. Дело расследуется по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Максимальная санкция предполагает до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

Чтобы придать владению этими средствами правомерный вид, соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем организовали перевод на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации", рассказала Петренко.