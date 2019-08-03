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РИА Новости

За нарушения на несанкционированной акции в Москве задержали 30 человек

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"По состоянию на 14 часов 30 минут в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. За нарушения общественного порядка задержано 30 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Онлайн
Вчера, 14:45
Несанкционированная акция в центре Москвы. Хроника событий
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Митинги за рубежом
1 августа, 20:11
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
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